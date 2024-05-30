"А вдруг пригодится": россиянка украла спасательные жилеты из самолета и попала под следствие

Россиянка украла пять спасательных жилетов из самолета и была задержана

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка украла пять спасательных жилетов из самолета, за что против нее было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Хабаровска в Благовещенск. По прибытии в аэропорт назначения представитель авиакомпании сообщил сотрудникам полиции о пропаже спасательных жилетов из салона воздушного судна.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемую, 44-летнюю жительницу Хабаровска, у которой в ручной клади были найдены похищенные вещи.

Подозреваемая призналась, что взяла жилеты для личного использования. Сумма ущерба для авиакомпании составила более 43 тысяч рублей. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража"", — говорится в сообщении.