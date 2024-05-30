Россиянка украла пять спасательных жилетов из самолета, за что против нее было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД.
Инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Хабаровска в Благовещенск. По прибытии в аэропорт назначения представитель авиакомпании сообщил сотрудникам полиции о пропаже спасательных жилетов из салона воздушного судна.
В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемую, 44-летнюю жительницу Хабаровска, у которой в ручной клади были найдены похищенные вещи.
Подозреваемая призналась, что взяла жилеты для личного использования. Сумма ущерба для авиакомпании составила более 43 тысяч рублей. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража"", — говорится в сообщении.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.