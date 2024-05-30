Российские самолеты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия впустила в свое воздушное пространство российские самолеты

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Финляндия разрешила нескольким российским самолетам войти в свое воздушное пространство для обхода грозового фронта. Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина" со ссылкой на данные онлайн-сервиса Flightradar.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В среду, 29 мая, по меньшей мере три самолета российских авиакомпаний пересекли границу финского воздушного пространства на пути в Калининград. Согласно источнику, это было разрешено из-за сложных погодных условий: грозовой фронт над Финским заливом заблокировал обычный маршрут через нейтральные воды.

Предыдущий случай разрешения на пролёт российских самолетов через европейское небо произошел в августе 2023 года, когда Финляндия и Эстония временно открыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Это стало первым исключением с февраля 2022 года, когда европейские страны закрыли своё небо для российских авиакомпаний.