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Российская туристка раскрыла мошенничество в главном храме Бали

Россиянка раскрыла аферу монахов на Бали

0:51
Туризм

Российская туристка посетила главный и старейший храм на Бали — Пура Бесаких — и раскрыла мошенничество местных монахов. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с "Лентой.ру".

Россиянка раскрыла аферу монахов на Бали
Фото: commons.wikimedia.org by Antoine Taveneaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Виктория из Владикавказа рассказала, что они отправились в храм с группой, и на входе им предложили помолиться с главным монахом. Однако для этого нужно было заплатить около 500 рублей за специальную одежду — саронг.

По словам девушки, некоторые туристы из ее группы согласились заплатить, и им выдали саронги желтого цвета, а тем, кто не платил на входе, досталась ткань синего цвета.

Поднявшись на вершину храма, путешественники встретились с местными жителями и были неприятно удивлены. "Они смеялись над нами и сказали, что нас просто обманули", — описала ситуацию Виктория.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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