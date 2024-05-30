Российская туристка раскрыла мошенничество в главном храме Бали

Российская туристка посетила главный и старейший храм на Бали — Пура Бесаких — и раскрыла мошенничество местных монахов. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с "Лентой.ру".
Виктория из Владикавказа рассказала, что они отправились в храм с группой, и на входе им предложили помолиться с главным монахом. Однако для этого нужно было заплатить около 500 рублей за специальную одежду — саронг.
По словам девушки, некоторые туристы из ее группы согласились заплатить, и им выдали саронги желтого цвета, а тем, кто не платил на входе, досталась ткань синего цвета.
Поднявшись на вершину храма, путешественники встретились с местными жителями и были неприятно удивлены. "Они смеялись над нами и сказали, что нас просто обманули", — описала ситуацию Виктория.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.