Новые круглогодичные курорты в России: проект "Пять морей и озеро Байкал"

Путин поручил создать федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал"

Президент России Владимир Путин поручил утвердить федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", направленный на создание новых круглогодичных курортов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По распоряжению президента, программу "Пять морей и озеро Байкал" необходимо включить в национальный проект "Туризм и гостеприимство". В планах — создание новых курортов на побережьях различных морей.

На Японском море планируется строительство курорта "Приморье". В Краснодарском крае появится курорт "Новая Анапа", в Крыму — "Золотые пески", а в Дагестане — "Каспийский прибрежный кластер".

Кроме того, в Запорожской области, на берегу Азовского моря, планируется строительство курорта "Приморск". На побережье Балтийского моря в Калининградской области появится курорт "Белая дюна", а в Петербурге — "Санкт-Петербург Марина".

Проект "Пять морей и озеро Байкал" необходимо утвердить до 1 ноября 2024 года. Кроме этого, президент поручил представить идеи по развитию транспорта в Крыму, создать единую цифровую платформу в сфере туризма и утвердить федеральный проект по производству товаров для туризма.