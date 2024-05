Новые круглогодичные курорты в России: проект "Пять морей и озеро Байкал"

Президент России Владимир Путин поручил утвердить федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", направленный на создание новых круглогодичных курортов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

