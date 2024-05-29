Отдых в Краснодарском крае в мае: выгодные цены и сравнение с Турцией и Египтом

Отдых в Краснодарском крае в мае стоит в среднем 29т рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых в Краснодарском крае в мае стоит в среднем 29 тысяч рублей, сообщает портал kp. ru, ссылаясь на данные Краснодарстата.

Фото: archive.org by Nikolay Sizonenko is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для сравнения, поездка в Турцию в этот же период обойдется в 71 тысячу рублей, в ОАЭ — 69 тысяч рублей, а в Египет — 66 тысяч рублей. Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отметил, что отдых на юге России выгоднее для туристов, предпочитающих бюджетные отели с одной-тремя звездами. Гостиниц более высокого класса на побережье Черного моря немного, поэтому цены на них высокие.

"Сейчас средняя стоимость пятизвездочных отелей в Сочи, Анапе и Геленджике на летний период составляет около 30-50 тысяч рублей в сутки с завтраками, — отметил он. — В Египте и Турции цены аналогичны, но включают размещение по системе "всё включено"".