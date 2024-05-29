Инцидент с Google Maps: машина туристов оказалась в реке в Керале

Авто с туристами затонуло в реке из-за Google карт

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы из Хайдарабада оказались в затруднительном положении из-за Google Maps в штате Керала. Машина с четырьмя пассажирами направлялась в Алаппужу, но въехала в разлившуюся реку, когда водитель, незнакомый с местностью, следовал указаниям Google Maps во время сильного дождя.

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К счастью, местные патрули помогли туристам выбраться, но автомобиль остался на дне реки. Этот инцидент стал вторым за год, когда путешественники столкнулись с подобными трудностями из-за навигационных систем, что вызвало обеспокоенность у властей. Теперь они призывают к большей осторожности при использовании техники в условиях плохой погоды.