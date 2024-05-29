Как правильно воспользоваться туристической страховкой при травме в путешествии

Вице-президент Российского союза туриндустрии и руководитель комитета РСТ по правовым вопросам Георгий Мохов рассказал, как действовать при получении травмы во время путешествия.
"Если турист получил травму на отдыхе, первым делом нужно обратиться в страховую компанию, используя контактные номера, указанные в страховом полисе. Лучше заранее ознакомиться с его содержанием и условиями, чтобы точно знать, какие случаи покрываются", — сообщил он в интервью НСН.
Мохов отметил, что многие туристы не читают условия страхового полиса и не понимают, на что распространяется их страховка, например, на солнечные ожоги, обострения заболеваний или переломы.
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