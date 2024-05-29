Путин направит доходы от пошлин на вино на развитие "Туризма и гостеприимства"

Туризм в РФ будут развивать за счёт пошлин на вино

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Владимир Путин предложил направить не менее половины доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран на национальный проект "Туризм и гостеприимство", сообщает ТАСС. Это распоряжение было сделано на совещании, посвящённом созданию федеральных круглогодичных курортов.

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Новые курортные зоны будут созданы на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного и Японского морей, а также на Байкале. Проект под названием "Пять морей и озеро Байкал" должен быть утвержден к 1 ноября 2024 года.

На курортах планируется строительство отелей и всей необходимой инфраструктуры. На совещании обсуждалась реконструкция и строительство новых дорог к местам отдыха, а также создание удобных съездов к побережью на существующих трассах.

Для тех, кто собирается строить или развивать отели, аквапарки или горнолыжные курорты, будут предоставляться льготные кредиты. На сайте Кремля указано, что для инвесторов туристической сферы будут разработаны специальные программы.

Также планируется создание "единой онлайн-платформы" для туризма, где будет собрана информация об отелях, заведениях общепита, гидах и транспорте в туристических зонах. Эта платформа объединит уже существующие электронные реестры поставщиков услуг и позволит формировать комплексные предложения для отдыхающих с использованием искусственного интеллекта. Когда платформа начнет работать, пока неизвестно, но первый отчёт запланирован на 1 сентября текущего года.