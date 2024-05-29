Почему россияне выбирают отдых внутри страны: мнение экспертов и политиков

В области внутреннего туризма россияне чаще всего выбирают такие направления, как Владивосток, Сахалин, Камчатка, Байкал, Калининград, Волгоград и Мурманск.
Многие авиакомпании отмечают, что большинство россиян планируют летний отпуск заранее, что подтверждается значительным ростом бронирований авиабилетов.
"Аэрофлот" сообщает об увеличении продаж билетов на 39% по сравнению с прошлым годом, а S7 фиксирует рост бронирований на 30%.
Аналитики отмечают, что бронирование авиарейсов обычно происходит за несколько месяцев до вылета.
Эта тенденция наблюдается не только у крупных авиакомпаний, но и в онлайн-сервисах по бронированию туров и авиабилетов.
Сенатор Совета Федерации от Алтайского края Наталия Кувшинова в интервью "Парламентской газете" сообщила о заметном увеличении спроса на отдых внутри России, подчеркнув, что люди стремятся увидеть красивую природу своей страны и лучше узнать её историю.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.