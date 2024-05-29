Почему россияне выбирают отдых внутри страны: мнение экспертов и политиков

Топ-7 популярных направлений внутреннего туризма в России

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

В области внутреннего туризма россияне чаще всего выбирают такие направления, как Владивосток, Сахалин, Камчатка, Байкал, Калининград, Волгоград и Мурманск.

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Многие авиакомпании отмечают, что большинство россиян планируют летний отпуск заранее, что подтверждается значительным ростом бронирований авиабилетов.

"Аэрофлот" сообщает об увеличении продаж билетов на 39% по сравнению с прошлым годом, а S7 фиксирует рост бронирований на 30%.

Аналитики отмечают, что бронирование авиарейсов обычно происходит за несколько месяцев до вылета.

Эта тенденция наблюдается не только у крупных авиакомпаний, но и в онлайн-сервисах по бронированию туров и авиабилетов.

Сенатор Совета Федерации от Алтайского края Наталия Кувшинова в интервью "Парламентской газете" сообщила о заметном увеличении спроса на отдых внутри России, подчеркнув, что люди стремятся увидеть красивую природу своей страны и лучше узнать её историю.