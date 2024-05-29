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МИД РФ рекомендует россиянам за границей следить за документами

В МИД РФ посоветовали россиянам следить за паспортами

1:34
Туризм

Министерство иностранных дел России советует своим гражданам за границей тщательно следить за своими документами. Об этом сообщил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью ТАСС.

В МИД РФ посоветовали россиянам следить за паспортами
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Простое соблюдение нескольких элементарных правил, таких как внимательное отношение к документам, подтверждающим личность и законность пребывания в другой стране, соблюдение местных законов, норм и правил поведения, а также предварительное оформление медицинской страховки, позволяет минимизировать большинство рисков, с которыми сталкиваются туристы за границей", — отметил Климов.

Дипломат подчеркнул, что любая поездка за границу, особенно в незнакомую страну, требует тщательной подготовки и планирования. Он подчеркнул, что МИД РФ настоятельно рекомендует россиянам изучать материалы на официальном сайте министерства в разделе "Выезжающим за рубеж" и на консульском информационном портале, а также на сайтах российских загранучреждений в странах предполагаемого визита.

"Полезным инструментом для выезжающих за границу является мобильное приложение 'Помощник за рубежом', разработанное департаментом ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России, которое содержит важные рекомендации на случай различных инцидентов", — добавил Климов.

"В сложных ситуациях российские дипломатические представительства и консульские учреждения всегда готовы оказать содействие нашим гражданам", — заключил Климов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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