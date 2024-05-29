МИД РФ рекомендует россиянам за границей следить за документами

Министерство иностранных дел России советует своим гражданам за границей тщательно следить за своими документами. Об этом сообщил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью ТАСС.
"Простое соблюдение нескольких элементарных правил, таких как внимательное отношение к документам, подтверждающим личность и законность пребывания в другой стране, соблюдение местных законов, норм и правил поведения, а также предварительное оформление медицинской страховки, позволяет минимизировать большинство рисков, с которыми сталкиваются туристы за границей", — отметил Климов.
Дипломат подчеркнул, что любая поездка за границу, особенно в незнакомую страну, требует тщательной подготовки и планирования. Он подчеркнул, что МИД РФ настоятельно рекомендует россиянам изучать материалы на официальном сайте министерства в разделе "Выезжающим за рубеж" и на консульском информационном портале, а также на сайтах российских загранучреждений в странах предполагаемого визита.
"Полезным инструментом для выезжающих за границу является мобильное приложение 'Помощник за рубежом', разработанное департаментом ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России, которое содержит важные рекомендации на случай различных инцидентов", — добавил Климов.
"В сложных ситуациях российские дипломатические представительства и консульские учреждения всегда готовы оказать содействие нашим гражданам", — заключил Климов.
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