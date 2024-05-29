Российская путешественница шокирована стоимостью продуктов в Америке

Россиянка шокирована ценами на товары в американском супермаркете

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время своей поездки в США российская блогер-путешественница Марина Ершова столкнулась с высокой стоимостью продуктов питания. Посетив местный супермаркет, она была удивлена ценами на различные товары.

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К примеру, банку рыбных консервов можно было купить примерно за 300 рублей, соевый соус стоил 380 рублей, а упаковка из 12 рулонов туалетной бумаги — около 1000 рублей. Йогурты весом 907 граммов стоили 870 рублей, чипсы — 570 рублей, а бутылка водки объемом 750 миллилитров — 2800 рублей.

Марина отметила, что даже с учетом текущего курса валют, цены на продукты питания в Америке остаются очень высокими. Это может стать серьезным препятствием для тех, кто планирует провести в США длительное время или приезжает туда впервые.