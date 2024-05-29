Как правильно выбрать отель: советы экспертов и результаты исследования АТОР

Туристам рассказали, как правильно выбрать отель

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристам дали советы по выбору отеля. Исследование АТОР показало, что большинство людей ориентируются на отзывы других путешественников. Однако эксперты предупреждают, что это может искажать реальность, поскольку недовольные гости чаще оставляют отзывы, чем довольные.

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

Кроме того, выявлены различия в предпочтениях городских и пляжных туристов. Пляжные туристы ценят удобство и комфорт, такие как наличие песчаного пляжа или система "все включено". Городские туристы, интересующиеся достопримечательностями, придают большее значение наличию спа-центра и бассейна в отеле.

Также исследование показало, что для многих туристов цена не является основным фактором. Многие готовы платить больше за высококачественные услуги и удобства. Это может изменить подход туристических агентств и инвесторов к разработке новых проектов.