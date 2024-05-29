Как правильно выбрать отель: советы экспертов и результаты исследования АТОР

Туристам дали советы по выбору отеля. Исследование АТОР показало, что большинство людей ориентируются на отзывы других путешественников. Однако эксперты предупреждают, что это может искажать реальность, поскольку недовольные гости чаще оставляют отзывы, чем довольные.
Кроме того, выявлены различия в предпочтениях городских и пляжных туристов. Пляжные туристы ценят удобство и комфорт, такие как наличие песчаного пляжа или система "все включено". Городские туристы, интересующиеся достопримечательностями, придают большее значение наличию спа-центра и бассейна в отеле.
Также исследование показало, что для многих туристов цена не является основным фактором. Многие готовы платить больше за высококачественные услуги и удобства. Это может изменить подход туристических агентств и инвесторов к разработке новых проектов.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.