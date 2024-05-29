Эйфелева башня увеличивает стоимость входных билетов на 20%

Эйфелева башня увеличит стоимость билетов на 20%

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эйфелева башня, один из самых знаковых символов Парижа, планирует увеличить стоимость входных билетов на 20%. Это решение было принято для покрытия расходов на реставрационные работы и компенсации финансовых потерь, понесённых во время пандемии COVID-19.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно данным BFMTV, с 17 июня взрослые билеты будут стоить 35,30 евро (38,31 доллара США), вместо прежних 29,40 евро (31,91 доллара США). Билеты для детей в возрасте от 12 до 14 лет будут стоить 17,70 евро (19,21 доллара США), а для детей от 4 до 11 лет — 8,90 евро (9,66 доллара США).

Рост цен связан не только с финансовыми потерями, но и с необходимостью проведения реставрационных работ, включая покраску башни, которые займут несколько лет. Также планируется модернизация лифтов, что временами приведет к их временной неработоспособности.

Повышение цен направлено на восстановление экономики Эйфелевой башни, сильно пострадавшей от пандемии. В 2020 году количество посетителей сократилось до менее чем 1,6 миллиона, а в 2021 году — до менее чем 2,1 миллиона. По словам оператора SETE, в последние годы операционные расходы значительно превысили доходы.