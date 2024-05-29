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Почему стоит отдыхать в маленьких городах: рекомендации психолога

Психолог рассказала, куда не стоит ехать отдыхать

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Туризм

По мнению психолога Алены Макаровой, для полноценного отдыха и расслабления лучше избегать крупных городов с их напряженным ритмом жизни, поскольку они могут только усилить стресс, сообщает портал "Доктор Питер". Вместо этого рекомендуется выбирать небольшие города или пригороды, где атмосфера более спокойная.

Психолог рассказала, куда не стоит ехать отдыхать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт отмечает, что переполненность популярных туристических направлений в высокий сезон может привести к дополнительному стрессу и усталости из-за длинных очередей и переполненных достопримечательностей. Поэтому поездки лучше планировать на межсезонье, когда поток туристов снижается.

Также важно избегать мест с высоким уровнем загрязнения воздуха, воды или почвы, так как это может негативно сказаться на здоровье.

Ранее специалисты рекомендовали в этом сезоне путешествовать по Азии, а также объяснили, почему российские туристы все реже выбирают отдых на море.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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