Почему стоит отдыхать в маленьких городах: рекомендации психолога

Психолог рассказала, куда не стоит ехать отдыхать

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

По мнению психолога Алены Макаровой, для полноценного отдыха и расслабления лучше избегать крупных городов с их напряженным ритмом жизни, поскольку они могут только усилить стресс, сообщает портал "Доктор Питер". Вместо этого рекомендуется выбирать небольшие города или пригороды, где атмосфера более спокойная.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт отмечает, что переполненность популярных туристических направлений в высокий сезон может привести к дополнительному стрессу и усталости из-за длинных очередей и переполненных достопримечательностей. Поэтому поездки лучше планировать на межсезонье, когда поток туристов снижается.

Также важно избегать мест с высоким уровнем загрязнения воздуха, воды или почвы, так как это может негативно сказаться на здоровье.

Ранее специалисты рекомендовали в этом сезоне путешествовать по Азии, а также объяснили, почему российские туристы все реже выбирают отдых на море.