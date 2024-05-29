Самый дорогой отель Мадагаскара: россияне готовы платить за роскошный отдых

Российские туристы все чаще выбирают для отдыха самый дорогой отель на Мадагаскаре. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), отмечая возросший интерес соотечественников к африканскому острову.
Эксперт компании La Bibliotheque, представляющей пятизвездочный отель Miavana Time + Tide, Венера Авакян сообщила, что россияне стремятся к высококлассному отдыху и готовы за него платить. Стоимость проживания в отеле фиксирована и составляет 3,7 тысячи долларов США (около 330 тысяч рублей) в сутки на человека. В эту цену включены проживание в виллах, питание по системе "все включено", посещение ресторанов, баров, спа и пляжей, а также водные развлечения.
Авакян также отметила, что в среднем россияне проводят в этом люксовом отеле около недели.