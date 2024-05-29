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Самый дорогой отель Мадагаскара: россияне готовы платить за роскошный отдых

Среди Россиян повысился спрос на дорогой отдых на Мадагаскаре

0:57
Туризм

Российские туристы все чаще выбирают для отдыха самый дорогой отель на Мадагаскаре. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), отмечая возросший интерес соотечественников к африканскому острову.

Среди Россиян повысился спрос на дорогой отдых на Мадагаскаре
Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

Эксперт компании La Bibliotheque, представляющей пятизвездочный отель Miavana Time + Tide, Венера Авакян сообщила, что россияне стремятся к высококлассному отдыху и готовы за него платить. Стоимость проживания в отеле фиксирована и составляет 3,7 тысячи долларов США (около 330 тысяч рублей) в сутки на человека. В эту цену включены проживание в виллах, питание по системе "все включено", посещение ресторанов, баров, спа и пляжей, а также водные развлечения.

Авакян также отметила, что в среднем россияне проводят в этом люксовом отеле около недели.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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