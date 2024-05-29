Самый дорогой отель Мадагаскара: россияне готовы платить за роскошный отдых

Среди Россиян повысился спрос на дорогой отдых на Мадагаскаре

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы все чаще выбирают для отдыха самый дорогой отель на Мадагаскаре. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), отмечая возросший интерес соотечественников к африканскому острову.

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

Эксперт компании La Bibliotheque, представляющей пятизвездочный отель Miavana Time + Tide, Венера Авакян сообщила, что россияне стремятся к высококлассному отдыху и готовы за него платить. Стоимость проживания в отеле фиксирована и составляет 3,7 тысячи долларов США (около 330 тысяч рублей) в сутки на человека. В эту цену включены проживание в виллах, питание по системе "все включено", посещение ресторанов, баров, спа и пляжей, а также водные развлечения.

Авакян также отметила, что в среднем россияне проводят в этом люксовом отеле около недели.