МИД России вызвал посла Мексики из-за проблем с допуском россиян на рейсы

Посол Мексики Вильегас Мехиас был вызван в Министерство иностранных дел России из-за участившихся случаев недопуска россиян на рейсы в эту страну. Об этом сообщил глава консульского департамента МИД Алексей Климов в интервью ТАСС.
Он подчеркнул, что в ходе беседы было указано на недопустимость подобных инцидентов, так как они могут отрицательно сказаться на растущем туристическом потоке россиян в Мексику.
В конце апреля заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что россиян не допускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Мексику под давлением США.
С конца февраля участились случаи недопуска россиян на рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Латинскую Америку. В связи с этим Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендовала россиянам воздержаться от использования услуг этой турецкой авиакомпании.
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