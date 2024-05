Таиланд увеличивает срок безвизового пребывания для туристов до 60 Дней

Правительство Таиланда одобрило продление виз для туристов, студентов и удалённых работников, а также расширило список стран, чьи граждане могут находиться в стране без визы до 60 дней, с 57 до 93. Эти меры направлены на поддержку туристического сектора и привлечение "цифровых кочевников", сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на представителя правительства Чая Ватчаронга.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository