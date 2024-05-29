Таиланд увеличивает срок безвизового пребывания для туристов до 60 Дней

Таиланд продляет визы для туристов и студентов

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство Таиланда одобрило продление виз для туристов, студентов и удалённых работников, а также расширило список стран, чьи граждане могут находиться в стране без визы до 60 дней, с 57 до 93. Эти меры направлены на поддержку туристического сектора и привлечение "цифровых кочевников", сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на представителя правительства Чая Ватчаронга.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Согласно сообщению, с 1 июня Таиланд увеличит число стран, чьи граждане могут находиться в стране без визы до 60 дней с 57 до 93. Также граждане 31 страны смогут получать визу по прибытии в королевство.

Для иностранных студентов таиландских вузов продлевается срок пребывания на один год после окончания учебы, что способствует привлечению квалифицированных специалистов в различные отрасли экономики.

Вместо шестидесятидневных виз "цифрового кочевника" для самозанятых и удалённых работников будут введены пятилетние визы с многократным въездом. Пребывание в Таиланде по этой визе будет ограничено 180 днями в год, с возможностью продления еще на 180 дней. Также уменьшится объем покрытия медицинских страховок для иностранцев с пенсионными визами с 83 тысяч долларов до 12 тысяч долларов в год.

Туризм остаётся важнейшим фактором развития экономики Таиланда, наряду с производством и экспортом автомобилей, электроники и сельскохозяйственной продукции. С января по май страну посетило 14,3 миллиона туристов, а за год ожидается рекордный показатель в 40 миллионов. Ожидается, что доход от въездного туризма составит 3,5 триллиона бат (95,73 миллиарда долларов). В 2019 году, до пандемии, Таиланд принял рекордные 39,9 миллиона туристов.