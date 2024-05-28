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Где можно курить в московских аэропортах: Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский

Москвичам рассказали, где покурить в аэропортах

1:43
Туризм

Тема курительных комнат в аэропортах активно обсуждается в туристических чатах. Причиной стал слух о том, что в Шереметьево курилки стали платными. Однако аэропорт опроверг эту информацию, заявив, что бесплатно покурить можно в терминалах В и С. Одна из комнат находится в "чистой" зоне внутренних вылетов возле выхода 122, другая — у гейта 145 в международной зоне вылета.

Москвичам рассказали, где покурить в аэропортах
Фото: flickr.com by Сюзанна Нильссон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Что касается платных курилок, речь шла только об одной из пяти комнат, куда действительно ограничили доступ. Подобные платные комнаты существовали и ранее в составе бизнес-залов.

В связи с повышенным интересом к теме журналист TourDom. ru обновил информацию о курилках в других московских аэропортах.

Во Внуково есть бесплатные места для курения. По две комнаты расположены на противоположных концах зон вылета внутренних и международных рейсов, около телетрапов № 8, 17, а также 18 и 28.

В Домодедово и Жуковском курить в помещении нельзя. В ZIA, где чаще вылетают чартерные рейсы за границу, курильщикам придется сложнее всего, особенно в DME, где возможны пересадки. Здесь курить можно только на улице, перед входом в здание аэровокзала.

Эта тема активно обсуждается в телеграм-канале "Крыша ТурДома". Мнения подписчиков разделились: одни против курилок, другие поддерживают их, причем требуют не только закрытые помещения, но и обустроенные места для курения на свежем воздухе.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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