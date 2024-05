"Лучше, чем квартира": как выглядят общественные туалеты в Японии

Япония славится своими высокими стандартами чистоты и гигиены, распространяющимися не только на жилые помещения, но и на общественные туалеты. Путешественники, побывавшие в этой стране, часто отмечают, что даже уличные туалеты поражают своей безупречной чистотой и современным оборудованием.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository