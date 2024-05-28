"Лучше, чем квартира": как выглядят общественные туалеты в Японии

Япония славится своими высокими стандартами чистоты и гигиены, распространяющимися не только на жилые помещения, но и на общественные туалеты. Путешественники, побывавшие в этой стране, часто отмечают, что даже уличные туалеты поражают своей безупречной чистотой и современным оборудованием.
Одной из примечательных особенностей японских туалетов являются встроенные системы очистки и подогрева унитазов. Даже в общественных местах можно найти туалеты, оснащенные функциями биде и сушки.
Также в Японии придается большое значение дизайну общественных туалетов. Часто для их проектирования приглашаются известные архитекторы, которые стремятся превратить эти обычно неприметные сооружения в настоящие произведения искусства. Некоторые общественные туалеты в Японии представляют собой уникальные и креативные постройки, поражающие своим новаторским дизайном.
Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?