Если бы египтяне оказались на пляжах Алушты или Адлера в разгар сезона, они могли бы подумать, что попали в места, где жизнь замирает.
В Египте расстилать полотенца на песке считается признаком некультурного поведения, сообщает портал "Турдом", ссылаясь на блогершу "Дзен".
У египетского пляжного отдыха есть свои особенности. Для них важно, чтобы было много еды и напитков. Часто они берут с собой переносные холодильники, наполненные напитками, фруктами и сэндвичами. На берегу можно увидеть целые семейные пикники с накрытыми столами, уставленными едой.
Интересно, что купание для многих египтян не является обязательным элементом пляжного отдыха, даже при хорошей погоде. Многие приходят просто, чтобы насладиться видом моря и свежим воздухом. Женщины часто купаются редко, в то время как дети почти всегда находятся в воде, особенно если она теплая.
Таким образом, если вы окажетесь на типичном египетском пляже, помните: главное не полотенце (его лучше не расстилать на песке), а стул, стол и множество еды, заключает автор.
Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?