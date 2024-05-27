"Полотенцам на песке — нет!": особенности пляжного отдыха в Египте

Блогерша рассказала про особенности пляжного отдыха в Египте

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если бы египтяне оказались на пляжах Алушты или Адлера в разгар сезона, они могли бы подумать, что попали в места, где жизнь замирает.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В Египте расстилать полотенца на песке считается признаком некультурного поведения, сообщает портал "Турдом", ссылаясь на блогершу "Дзен".

У египетского пляжного отдыха есть свои особенности. Для них важно, чтобы было много еды и напитков. Часто они берут с собой переносные холодильники, наполненные напитками, фруктами и сэндвичами. На берегу можно увидеть целые семейные пикники с накрытыми столами, уставленными едой.

Интересно, что купание для многих египтян не является обязательным элементом пляжного отдыха, даже при хорошей погоде. Многие приходят просто, чтобы насладиться видом моря и свежим воздухом. Женщины часто купаются редко, в то время как дети почти всегда находятся в воде, особенно если она теплая.

Таким образом, если вы окажетесь на типичном египетском пляже, помните: главное не полотенце (его лучше не расстилать на песке), а стул, стол и множество еды, заключает автор.