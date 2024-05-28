Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киеву запрещено даже использовать ПВО для сбития самолётов ВКС
Эксперты ответили, почему кошка засыпает в ногах
Китайские электромобили захватывают Бразилию: рост экспорта в 13 раз
Ограничение калорий помогает замедлить старение мозга
Госдолг Украины превысил $151 млрд
Бельгийский вратарь Куртуа пропустит Евро-2024
Тесто для вареников на кефире: лучше всего подходит для сладких вареников
Натуральный скраб с грейпфрутом: сияющая кожа без затрат
Повышение НДФЛ не затронет самозанятых
С Кавказа в Иран: запуск новых прямых авиарейсов из России в Иран

Прямые рейсы с Кавказа в Иран планируются

Туризм

Россия планирует организовать прямой авиарейс с Северного Кавказа в Иран, заявил Павел Калмычек, директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития, на специализированном совещании, посвященном отношениям между двумя странами.

Прямые рейсы с Кавказа в Иран планируются
Фото: flickr.com by Роб Старлинг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Калмычек принял участие в мероприятии "Россия-исламский мир: KazanForum", проходившем в рамках XV Международного экономического саммита, который начался в Казани 25 мая.

Он напомнил, что с 1 августа 2023 года действует соглашение об отмене визового режима для групповых туров в Иран. Калмычек отметил, что вопрос об организации прямого авиарейса с Северного Кавказа в Иран рассматривается на федеральном уровне, и что российская сторона также изучает возможность запуска прямых рейсов из других регионов страны.

Иран был охарактеризован как важный партнер России, и Москва намерена расширить сотрудничество с Тегераном во всех секторах экономики. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что для Тегерана предпочтительнее организация прямого рейса из Казани в один из иранских городов. Он также отметил, что южные острова Ирана имеют значительный потенциал для приема российских туристов. Об этом сообщило агентство Mehr News, партнер сети TV BRICS.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Можно ли использовать опилки в огороде

Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?

Опилки в огороде: плюсы и минусы
МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Компании мобильной связи РФ не спешат признавать Крым российским Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Как разговаривать на кошачьем: наглядное краткое пособие
Неожиданный бизнес Анжелики Варум: как певица стала владелицей виноградников
Обязательное правило для владельца двух и более кошек: каждый кошатник обязан это знать
Обязательное правило для владельца двух и более кошек: каждый кошатник обязан это знать
Последние материалы
Кратко о новой системе НДФЛ: от 6 до 22% в зависимости от доходов
Спикер рады Стефанчук испугался президентской власти
США не намерены давать согласия на атаки своим оружием по территории РФ
Как приготовить вкусный луковый пирог
Приднестровье обеспокоено милитаризацией Молдавии и близостью военных учений
Ветеринар Уражевский заявил, что из-за жары погибают тысячи собак
AFP: Украина уже нарушала запреты Запада на применение вооружения за своей границей
Уход за сансевиерией для цветения включает ряд мероприятий
Садальский рассказал историю о дебюте в кино Никиты Михалкова
Зеленский намерен искать мира с Россией на основе решений швейцарской конференции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников