С Кавказа в Иран: запуск новых прямых авиарейсов из России в Иран

Россия планирует организовать прямой авиарейс с Северного Кавказа в Иран, заявил Павел Калмычек, директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития, на специализированном совещании, посвященном отношениям между двумя странами.

Фото: flickr.com by Роб Старлинг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic