С Кавказа в Иран: запуск новых прямых авиарейсов из России в Иран

Россия планирует организовать прямой авиарейс с Северного Кавказа в Иран, заявил Павел Калмычек, директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития, на специализированном совещании, посвященном отношениям между двумя странами.
Калмычек принял участие в мероприятии "Россия-исламский мир: KazanForum", проходившем в рамках XV Международного экономического саммита, который начался в Казани 25 мая.
Он напомнил, что с 1 августа 2023 года действует соглашение об отмене визового режима для групповых туров в Иран. Калмычек отметил, что вопрос об организации прямого авиарейса с Северного Кавказа в Иран рассматривается на федеральном уровне, и что российская сторона также изучает возможность запуска прямых рейсов из других регионов страны.
Иран был охарактеризован как важный партнер России, и Москва намерена расширить сотрудничество с Тегераном во всех секторах экономики. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что для Тегерана предпочтительнее организация прямого рейса из Казани в один из иранских городов. Он также отметил, что южные острова Ирана имеют значительный потенциал для приема российских туристов. Об этом сообщило агентство Mehr News, партнер сети TV BRICS.
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