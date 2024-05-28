ТОП стран с самыми чистыми пляжами по версии Blue Flag: Испания лидирует

Международный проект Blue Flag назвал страны с самыми чистыми пляжами, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
На первом месте в списке оказалась Испания с 638 чистыми пляжами. Греция заняла второе место с 596 пляжами, а Турция расположилась на третьей позиции с 567 пляжами. В рейтинг также вошли Италия, Франция, Португалия, Дания, Ирландия, Англия и Кипр.
Ранее эксперты издания Lonely Planet составили рейтинг лучших пляжей мира. В него включили как популярные среди туристов пляжи, так и уединенные бухты, где путешественники появляются редко.
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