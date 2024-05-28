ТОП стран с самыми чистыми пляжами по версии Blue Flag: Испания лидирует

Испания лидирует в списке стран с самыми чистыми пляжами

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Международный проект Blue Flag назвал страны с самыми чистыми пляжами, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0

На первом месте в списке оказалась Испания с 638 чистыми пляжами. Греция заняла второе место с 596 пляжами, а Турция расположилась на третьей позиции с 567 пляжами. В рейтинг также вошли Италия, Франция, Португалия, Дания, Ирландия, Англия и Кипр.

Ранее эксперты издания Lonely Planet составили рейтинг лучших пляжей мира. В него включили как популярные среди туристов пляжи, так и уединенные бухты, где путешественники появляются редко.