Несмотря на новости о БПЛА над Сочи, россияне скупают туда билеты

Близится время отпусков, когда пляжи Черноморского побережья забиты людьми и напоминают "муравейник". Но возможно в этом году будет иначе? Дело в том, что в последнее время все чаще стали появляться новости о БПЛА над Черным морем. Повлияют ли такие события на посещаемость побережья Сочи? Ответила на этот вопрос в беседе с NewsInfo.Ru гендиректор и основатель отелей, член совета по туризму при Главе Республики Бурятия Оксана Градова.

Фото: commons.wikimedia.org by Санаторий "Заполярье" is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license