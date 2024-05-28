Несмотря на новости о БПЛА над Сочи, россияне скупают туда билеты

Близится время отпусков, когда пляжи Черноморского побережья забиты людьми и напоминают "муравейник". Но возможно в этом году будет иначе? Дело в том, что в последнее время все чаще стали появляться новости о БПЛА над Черным морем. Повлияют ли такие события на посещаемость побережья Сочи? Ответила на этот вопрос в беседе с NewsInfo.Ru гендиректор и основатель отелей, член совета по туризму при Главе Республики Бурятия Оксана Градова.
По ее словам, сейчас отели Сочи забронированы почти на 80 процентов. Ожидается настолько огромный поток туристов, что при открытии продаж ЖД билетов, в течение получаса их уже нет в наличии.
"Найти билеты на июнь на поезд практически нереально. На самолеты еще есть, но дорогие. Однако россияне всё равно всё выкупают, едут и будут ехать", — сообщила Градова.
Этим летом, по словам экспера, ожидается и рост цен на жилье.
"На отели "Всё включено" цена изменилась, может быть, плюс 10-15 процетов, по сравнению с прошлым годом", — сообщила эксперт.
Оксана Градова считает, что вряд ли новости о беспилотниках отпугнут туристов.
"В Крыму нет полной нагрузки, но всё равно люди едут даже туда, так как сейчас улететь куда-то за границу не все могут себе позволить, а люди хотят к морю, поэтому Краснодарский край всё равно будет полностью забит", — считает Градова.
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