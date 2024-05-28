Несмотря на новости о БПЛА над Сочи, россияне скупают туда билеты

Эксперт Градова: Цены на жилье в Сочи поднялись на 10-15 процентов

Близится время отпусков, когда пляжи Черноморского побережья забиты людьми и напоминают "муравейник". Но возможно в этом году будет иначе? Дело в том, что в последнее время все чаще стали появляться новости о БПЛА над Черным морем. Повлияют ли такие события на посещаемость побережья Сочи? Ответила на этот вопрос в беседе с NewsInfo.Ru гендиректор и основатель отелей, член совета по туризму при Главе Республики Бурятия Оксана Градова.

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По ее словам, сейчас отели Сочи забронированы почти на 80 процентов. Ожидается настолько огромный поток туристов, что при открытии продаж ЖД билетов, в течение получаса их уже нет в наличии.

"Найти билеты на июнь на поезд практически нереально. На самолеты еще есть, но дорогие. Однако россияне всё равно всё выкупают, едут и будут ехать", — сообщила Градова.

Этим летом, по словам экспера, ожидается и рост цен на жилье.

"На отели "Всё включено" цена изменилась, может быть, плюс 10-15 процетов, по сравнению с прошлым годом", — сообщила эксперт.

Оксана Градова считает, что вряд ли новости о беспилотниках отпугнут туристов.

"В Крыму нет полной нагрузки, но всё равно люди едут даже туда, так как сейчас улететь куда-то за границу не все могут себе позволить, а люди хотят к морю, поэтому Краснодарский край всё равно будет полностью забит", — считает Градова.