С Филиппинов в операционную: турист избежал гибели после обнаружения паразитов в организме

Россиянин поел мясо на Филиппинах и подхватил колонию паразитов

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Житель Подмосковья обратился к врачам из-за тошноты и рвоты, а обследование показало, что в его печени обитала целая колония паразитов.

Фото: flickr by Ларри Хоффман is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

В организме 29-летнего мужчины обнаружили кисты с личинками ленточных червей размером до 10 см. Разрыв любой из них мог привести к гибели пациента.

Предполагается, что пациент заразился паразитами во время недавнего отдыха на Филиппинах, где он попробовал мясо экзотического животного, в котором, вероятно, содержались личинки ленточных червей. Детали о том, какое именно животное он употребил, не уточняются.

Туриста прооперировали, удалены капсулы с личинками паразитов. Теперь его жизни и здоровью ничего не угрожает.