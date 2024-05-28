Житель Подмосковья обратился к врачам из-за тошноты и рвоты, а обследование показало, что в его печени обитала целая колония паразитов.
В организме 29-летнего мужчины обнаружили кисты с личинками ленточных червей размером до 10 см. Разрыв любой из них мог привести к гибели пациента.
Предполагается, что пациент заразился паразитами во время недавнего отдыха на Филиппинах, где он попробовал мясо экзотического животного, в котором, вероятно, содержались личинки ленточных червей. Детали о том, какое именно животное он употребил, не уточняются.
Туриста прооперировали, удалены капсулы с личинками паразитов. Теперь его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.