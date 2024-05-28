Отпуск на колесах: почему автодом — лучший выбор для вашего летнего приключения

Названа стоимость путешествия в доме на колёсах по России

6:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отпуск в "автодоме" представляет собой интересный вариант для предстоящего лета. Этот тип путешествий привлекает своей возможностью исследовать несколько увлекательных мест за одно путешествие, не прибегая к стандартным вариантам размещения, таким как палатки. Москва 24 выяснила, что полезно знать перед таким отпуском и как сэкономить на нем.

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Растущая популярность

Отдых на колесах представлен двумя основными вариантами: прицепом (трейлером), который прикрепляется к автомобилю, и полноценным автодомом. В автодоме имеется все необходимое для комфортной поездки, включая душ, туалет и зону отдыха, сообщил Максим Мигунов, член правления Общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга, в интервью для Москвы 24.

"Автодом идеален для больших компаний, вмещающих до шести человек", — подчеркнул он. По его словам, популярными направлениями для таких путешествий среди россиян являются Дагестан, Карелия, Алтай, Казань, Башкирия и озеро Байкал. Спрос на автомобильные путешествия в России растет с каждым годом, частично из-за развития внутреннего туризма в условиях ограничений на международные поездки.

Прогнозируется, что спрос на этот вид отдыха значительно вырастет в ближайшие десять лет. В настоящее время в России зарегистрировано около 20 тысяч автодомов и прицепов.

По словам эксперта, для таких путешествий не существует строгих ограничений: можно останавливаться в любом месте, главное, не мешать другим участникам движения. Обычно для управления автодомом достаточно прав категории B, однако есть исключения, добавил Мигунов.

"Все автодома, вес которых не превышает 3,5 тонн, требуют прав категории B. Небольшие прицепы также не требуют дополнительного разрешения, главное, чтобы их можно было прикрепить к автомобилю на фаркопе. Если прицеп тяжелый и его общая масса превышает 3,5 тонн, для управления им требуется категория BE", — пояснил Мигунов.

В мае Михаил Мишустин утвердил концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Главная задача этой концепции — создание комфортных и безопасных условий для автомобильных путешествий и развитие соответствующей инфраструктуры, увеличение доступности мест для путешествий и улучшение качества предоставляемых услуг. Мишустин также подчеркнул важность развития не только основных трасс, но и малых дорог с наличием отелей, заправок, мобильной связи и парковок для удобства туристов.

Нюансы путешествия

При выборе маршрута важно помнить, что во время путешествия могут возникнуть трудности на бездорожье. Это связано с тем, что автодомы рассматриваются как "шоссейные" транспортные средства, отметил Мигунов. Также необходимо учитывать габариты транспортного средства: обычно его длина составляет около шести метров, а минимальная высота — три метра.

Эксперт предупредил, что путешествие на автодоме существенно отличается от проживания в гостинице, так как приходится самостоятельно заботиться о состоянии машины, уборке и готовке. Кроме того, перед поездкой следует изучить работу канализации и газового оборудования.

"Перед арендой автодома специалисты проводят инструктаж, демонстрируют работоспособность всех внутренних систем, начиная с плиты и холодильника, заканчивая газовой системой отопления и туалетом. Показывают, как пользоваться душем, разложить кровать, подключить и сливать воду", — поделился Мигунов.

Устройство канализации не представляет сложностей. В туалете установлена биокассета, аналогичная той, что используется во многих автономных домах.

Когда биокассета заполняется отходами, их следует вылить в канализацию на заправках или автомоек, которых сейчас множество по всей России. Затем в биокассету следует добавить специальное средство, и можно продолжать использование.

Эксперт также рекомендовал заранее подготовить запасной план на случай непредвиденных ситуаций. Если вы хотите сделать свое путешествие более комфортным, можно рассмотреть возможность остановки в кемпингах — лагерях для автотуристов. Там, как правило, имеется туалет, вода, душ и электричество, пояснил специалист.

Цены

Одно из преимуществ автомобильного отдыха заключается не только в возможности остановки в живописных местах и устраивания пикников в пути. Еще одним важным фактором является возможность экономии, указал Максим Мигунов.

По его оценкам, стоимость аренды прицепа летом начинается от двух тысяч рублей в сутки, а автодома — от 15 до 23 тысяч. Первый вариант популярен среди студентов и экономных путешественников, второй — более дорогой и комфортный — выбирают люди старше 30 лет или семьи с детьми.

Чем дольше вы арендуете, тем дешевле это обходится. Таким образом, полноценный автодом на шестерых человек может стоить около 18 тысяч рублей в сутки, и при длительном путешествии на 12-14 дней его использование обойдется примерно в 200-250 тысяч рублей. Однако по комфорту и уровню оборудования он будет сравним с отелем трех или четырех звезд без питания или апартаментами.

Если же вы решили приобрести прицеп для отдыха на колесах, стоимость новой модели может варьироваться от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Автодом же будет стоить от 5 до 10 миллионов, заключил Мигунов.