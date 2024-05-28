Лайфхаки для дешевых авиаперелетов: путеводитель от эксперта

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Турагент поделился лайфхаками, как покупать дешевые билеты

1:44
Туризм

Покупка авиабилетов, особенно если вы летите с партнером или всей семьей, может значительно ударить по кошельку в летний сезон. Турагент Алексей Кияк поделился с нами несколькими лайфхаками, которые помогут сэкономить на билетах.

Турагент поделился лайфхаками, как покупать дешевые билеты
Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Будьте гибкими с датами

Большинство туристов не готовы менять даты вылета и прилета, предпочитая ждать снижения цен. Однако часто это приводит к тому, что билеты приходится покупать по еще более высокой цене.

Алексей советует:

"Перенесите вылет хотя бы на сутки и не бойтесь пересадок. Потратьте немного времени, чтобы сравнить цены на разных агрегаторах и в разные дни. Разница в цене вас приятно удивит."

Избегайте популярных курортов

Пакетные туры обычно предлагают поездки на популярные курорты, куда направляется большинство туристов. Хотя уровень сервиса там может быть выше, стоит ли переплачивать за дополнительные услуги отеля, которые вам, возможно, не нужны?

Алексей поясняет:

"Это особенно касается перелетов на тропические курорты, где значительная часть стоимости уходит на перелет. Выберите курорт в том же регионе, но менее популярный. Вы получите те же впечатления, но перелет обойдется гораздо дешевле даже в высокий сезон."

Покупайте билеты туда и обратно

Некоторые туристы считают, что выгоднее приобретать билеты в одну сторону, а обратные — на месте. Однако авиакомпании часто предлагают скидки на билеты туда и обратно, чтобы продать больше дополнительных услуг на борту.

Алексей комментирует:

"Не надейтесь на удачу при покупке обратного билета на месте — цена может оказаться значительно выше."

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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