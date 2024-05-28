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Как получить визу в Италию, Испанию и Грецию: актуальные сроки и рекомендации

Европа стала дольше рассматривать документы россиян на визы

3:33
Туризм

В визовых чатах царит тревога: французский визовый центр открыл запись на всё лето, убрав при этом оплату сбора при записи, и места быстро разобрали до осени. Следовательно, оформить французский шенген в ближайшие месяцы будет сложно. Это подтвердили и эксперты, с которыми общался корреспондент TourDom. ru. Они отметили, что сейчас проще получить визы других стран, хотя сроки рассмотрения увеличились почти у всех. Вскоре возрастёт и стоимость виз.

Европа стала дольше рассматривать документы россиян на визы
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Руководитель визового центра "Центр-online" Злата Эрфурт отметила, что проблемы с французским шенгеном существуют уже не первый год.

"Виза во Францию востребована, поэтому места разбирают моментально. Путешествие нужно планировать заранее, подавать запрос на визу можно за 6 месяцев до поездки. Рекомендуем сделать это как можно раньше", — сказала эксперт.

"У французов новая система, что повлияло на сроки. Например, у нас самая ранняя запись в визовый центр Франции пока на 8 июля", — поделилась директор компании "Турсервис Интернэшнл" Инна Сотник.

Спрос высок и на визы других стран. Например, итальянское консульство переполнено заявлениями. Как сообщили в туроператоре "Русский Экспресс", Италия официально увеличила срок рассмотрения до 45 календарных дней. Однако, по словам компании PAC Group, процесс может быть быстрее:

"Тем, кто планирует поездку в Италию, мы рекомендуем закладывать не менее 45 дней, хотя по нашему опыту большинство виз выходит в течение месяца".

С Испанией, по словам туроператоров, ситуация лучше — оформление шенгена занимает в среднем 2-3 недели, хотя иногда может задержаться до 45 дней. "У испанцев процесс также затянулся, запись идёт на 17-18 июня и позже", — сказала Инна Сотник.

По информации "Русского Экспресса", минимальный срок рассмотрения сейчас предлагают для греческой визы — до 3 недель, и венгерской — до 4 недель. "Мы подаём в рамках аккредитации, как правило, это визы под даты поездки", — подчеркнули в компании.

Генеральный директор туроператора "Пантеон" Анатолий Гаркушин обратил внимание на доступность виз в Грецию — оформить документ в июне вполне реально.

"Делаем всё под туры, отказов не было. Сроки нормальные. Если поездка запланирована через 3 недели, визу выдадут через 2,5", — сказал Анатолий Гаркушин.

Также, по словам участников рынка, довольно быстро получают визы в Швейцарию.

Тем не менее, Греция, Венгрия и Швейцария выдают краткосрочные визы под даты поездки, в то время как туристы, оформляющие французский, итальянский или испанский шенген, могут претендовать на мультивизы.

Увеличение визового сбора, которое Еврокомиссия вводит с 11 июня, на спрос не повлияло. Во-первых, подорожание незначительное — всего 10 евро (12%). Во-вторых, за европейскими визами обращаются обеспеченные россияне, для которых эти 10 евро не являются проблемой. "Главная проблема не стоимость, а сроки", — отметил один из собеседников TourDom. ru.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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