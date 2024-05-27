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Поднявшись к вершине: опыт восхождения на вулкан с российской туристкой

Россиянка поделилась впечатлениями о подъеме на вулкан Камчатки

1:13
Туризм

Российская туристка, побывавшая на Камчатке, осуществила подъем на вулкан Плоский Толбачик и поделилась своими впечатлениями с изданием "Тинькофф Журнал".

Россиянка поделилась впечатлениями о подъеме на вулкан Камчатки
Фото: PxHere by juant33 is licensed under CC0

Ольга, как ее звали, призналась, что в начале восхождение казалось легким, однако по мере продвижения группы вверх она начала чувствовать себя все хуже. Она описала, как у нее кружилась голова, сердце билось чаще, и появились одышка и слабость — типичные симптомы горной болезни, как объяснил гид. Ольга рассказала, что каждый шаг был тяжелым, и только поддержка подруги и ее решимость помогли ей продолжить восхождение. Она описала последние 200 метров до вершины как самые тяжелые в ее жизни, когда ей пришлось буквально ползти на четвереньках.

Однако когда она достигла вершины, все боли и усталость исчезли, оставив только чувство восторга и счастья. Ольга описала потрясающий вид из кратера, с паром, поднимающимся и теплом, веющим оттуда, и чувство изумления перед глубиной жерла. Она сообщила, что восхождение заняло пять часов, но спуск прошел легко и без проблем.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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