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Потеря отпуска из-за опечатки: история Магсуда, чьи планы рухнули из-за ошибки в документе

У россиянина изъяли загранпаспорт из-за опечатки

1:07
Туризм

Из-за ошибки в паспорте, россиянину по имени Магсуд не разрешили покинуть страну, и его заграничный паспорт был изъят. Эту информацию распространил Telegram-канал "Осторожно, Москва".

У россиянина изъяли загранпаспорт из-за опечатки
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По сведениям канала, Магсуд собирался отправиться в отпуск вместе со своей семьей из Москвы в Стамбул. Однако при прохождении паспортного контроля в аэропорту Домодедово его документ был изъят из-за бюрократической ошибки: в графе места рождения было указано несуществующее место — "Ямало-Немецкий автономный округ".

По словам путешественника, он уже четыре года использовал этот же паспорт для поездок за границу. "Только три месяца назад вернулся из Египта. Мы с женой планировали отдохнуть вдвоем, но она в конечном счете решила остаться в Москве со мной. Из-за этого наш отпуск пропал", — поделился своим разочарованием россиянин.

Уточняется, что паспорт был выдан Магсуду в 2020 году в МФЦ районов Богородское и Метрогородок.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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