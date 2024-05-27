Потеря отпуска из-за опечатки: история Магсуда, чьи планы рухнули из-за ошибки в документе

Из-за ошибки в паспорте, россиянину по имени Магсуд не разрешили покинуть страну, и его заграничный паспорт был изъят. Эту информацию распространил Telegram-канал "Осторожно, Москва".
По сведениям канала, Магсуд собирался отправиться в отпуск вместе со своей семьей из Москвы в Стамбул. Однако при прохождении паспортного контроля в аэропорту Домодедово его документ был изъят из-за бюрократической ошибки: в графе места рождения было указано несуществующее место — "Ямало-Немецкий автономный округ".
По словам путешественника, он уже четыре года использовал этот же паспорт для поездок за границу. "Только три месяца назад вернулся из Египта. Мы с женой планировали отдохнуть вдвоем, но она в конечном счете решила остаться в Москве со мной. Из-за этого наш отпуск пропал", — поделился своим разочарованием россиянин.
Уточняется, что паспорт был выдан Магсуду в 2020 году в МФЦ районов Богородское и Метрогородок.
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