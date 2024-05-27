Драка за подлокотник: пассажиры устроили перепалку из-за подлокотника в самолете

Пара подралась из-за подлокотника в самолете

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мужчина и женщина подрались из-за подлокотника на рейсе из Чебоксар в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая. Пассажиры Д. Юдашина и К. Татинцян не смогли поделить подлокотник, что привело к словесной перепалке с нецензурной бранью, а затем и к драке.

Бортпроводники сообщили о случившемся капитану воздушного судна (КВС), который потребовал прекратить конфликт. Однако участники драки не захотели уступать, и капитан доложил по радиосвязи о двух деструктивных пассажирах на борту.

По прибытии в Шереметьево, мужчину и женщину встретили полицейские. Агрессивных пассажиров сопроводили в отделение полиции, где они в итоге помирились.