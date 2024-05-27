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Почему Таиланд стал таким популярным среди туристов и какие это создает проблемы

Россиянка рассказала про плюсы и минусы жизни в Таиланде

1:22
Туризм

Популярность Таиланда среди туристов продолжает расти, но это вызывает ряд проблем, включая трудности с арендой жилья и значительный рост цен на услуги. Россиянка, прожившая в этой стране три месяца, поделилась своими впечатлениями о плюсах и минусах различных мест. Она отметила, что на некоторых пляжах стало слишком многолюдно, что создает дополнительные неудобства.

Россиянка рассказала про плюсы и минусы жизни в Таиланде
Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Тем не менее путешественница нашла множество положительных моментов в своем пребывании в Таиланде. Её впечатлили шоппинг и осмотр достопримечательностей Бангкока, а Хуахин стал её любимым курортом благодаря идеальному сочетанию природных и городских преимуществ. На острове Самуи она обнаружила великолепные пляжи, хотя количество туристов там было довольно большим. Панган показался ей идеальным местом для коротких отпусков и вечеринок, а Пхукет оказался самым "русским" курортом с множеством отелей и ресторанов. Краби также поразил её своими прекрасными пляжами и возможностями для экскурсий на полуостров Рейли.

В итоге путешественница пришла к выводу, что Таиланд — отличное место для зимнего отдыха или каникул, но не столь подходящее для постоянного проживания из-за высокой стоимости жизни и большого количества туристов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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