Арахисовый вопрос: семья телеведущей BBC снята с рейса из-за аллергии на орехи у ребенка

Пассажирку сняли с рейса из-за орехов

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ведущая прогноза погоды телеканала BBC и её семья были сняты с рейса после просьбы к попутчикам не употреблять орехи на борту. Эту историю опубликовал британский таблоид Daily Mail (DM).

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно изданию, 49-летняя Джорджи Палмер летела из Лондона в турецкий Даламан вместе с мужем Ником Солломом и двумя дочерьми, Рози и Энии. Палмер сообщила экипажу, что у её ребёнка тяжёлая аллергия на арахис, которая может вызвать анафилаксию, и попросила сделать соответствующее объявление. Однако авиакомпания SunExpress отказала ей, сославшись на обновлённую политику перевозчика.

Тогда Джорджи обратилась к пассажирам самостоятельно, попросив их воздержаться от употребления орехов во время полёта. Пассажиры начали передавать её просьбу по рядам, что вызвало недовольство капитана самолёта. В результате капитан потребовал, чтобы телеведущая и её семья покинули самолёт.

"Обращение с нами было ужасным. Капитан решил, что из-за аллергии моей дочери он не хочет лететь с нами на борту, — рассказала Палмер. — Когда он узнал, что я разговаривала с другими пассажирами, он накричал на меня из кабины. Он был очень зол. Следующее, что я помню, — нам сказали покинуть самолёт".

На следующий день семья вылетела в Турцию рейсом EasyJet. По словам Палмер, на этот раз экипаж охотно сделал несколько объявлений с просьбой не открывать пакеты с арахисом на борту. Однако дополнительные авиабилеты и гостиница в аэропорту обошлись Палмер и её мужу в 5 тысяч фунтов стерлингов (около 570 тысяч рублей).

В апреле в аэропорту Манчестера сотрудник вылил лекарство ребёнка с аллергией при посадке в самолёт. Женщина упаковала медикаменты сына в ручную кладь и багаж, приложив рецепт и план лечения, но работник службы безопасности изъял их.