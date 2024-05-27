"И здесь русские": в Паттайе обнаружили Русский квартал

В Паттайе обнаружен Русский квартал

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Паттайе есть место, где русская культура гармонично сочетается с ярким тайским колоритом, образуя уникальный симбиоз традиций.

Фото: Wikipedia by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0

Русская улица расположена в районе Сой Паттайя Парк, всего в нескольких километрах от центра города. Здесь туристы могут найти множество ресторанов, кафе, баров и магазинов, предлагающих русскую продукцию.

Прогуливаясь по Русской улице, вы услышите знакомую речь и мелодии. Русские вывески, русское радио и телевидение создают атмосферу, напоминающую о родных краях. Но главное здесь — это, конечно, кухня.

В многочисленных ресторанах и кафе можно попробовать разнообразные блюда русской кухни: борщ, пельмени, блины, селедку под шубой и многое другое. Персонал этих заведений обычно хорошо говорит по-русски, что создает особую атмосферу гостеприимства.