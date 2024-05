Индустрия премиум-туризма в Катаре: лучшие отели с русскоговорящим персоналом

Катар нацелен на привлечение туристов премиум-класса, особенно из России, стремясь стать альтернативой Турции и ОАЭ. Страна активно развивает отрасль туризма по концепции "все включено", ориентируясь на элитный сегмент.

Фото: www.asergeev.com by Alex Sergeev (www.asergeev.com) is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license