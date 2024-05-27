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Индустрия премиум-туризма в Катаре: лучшие отели с русскоговорящим персоналом

Катар хочет стать альтернативой Турции и ОАЭ для богатых россиян

Туризм

Катар нацелен на привлечение туристов премиум-класса, особенно из России, стремясь стать альтернативой Турции и ОАЭ. Страна активно развивает отрасль туризма по концепции "все включено", ориентируясь на элитный сегмент.

Катар хочет стать альтернативой Турции и ОАЭ для богатых россиян
Фото: www.asergeev.com by Alex Sergeev (www.asergeev.com) is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Это стратегическое решение было принято после успешной демонстрации своих возможностей на международной арене, в частности, во время презентации в Москве.

По информации турецких туристических СМИ, многие отели Катара, включая известные бренды премиум-класса, планируют перейти на систему "все включено".

На сегодняшний день несколько отелей в стране уже предлагают этот формат, включая Rixos Gulf Hotel Doha, Rixos Premium Qetaifan Island North, а также Hilton Salwa Beach Resort & Villas и Sealine Beach. Они привлекают внимание не только своей роскошью, но и наличием русскоговорящего персонала.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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