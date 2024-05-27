Лето в Испании может обойтись дороже из-за высоких цен на отели

Туристов предупредили о высоких ценах в Испании этим летом

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последние месяцы экономисты предупреждают туристов о том, что лето в Испании может стать серьезным испытанием для тех, кто еще не успел забронировать отель. Цены на проживание уже значительно поднялись и продолжают расти, что делает отдых в этой популярной стране недоступным для многих.

Фото: www.flickr.com by Хуанедк из Сарагосы is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Экономист отмечает, что лето обещает быть прибыльным для отельеров, однако для тех, кто не успел забронировать жилье, ситуация выглядит неблагоприятно, поскольку им придется платить значительно больше.

По данным экспертов, стоимость проживания в отеле в Испании за один день выросла на 20% по сравнению с предыдущими годами, достигнув отметки в 108,90 евро. Это объясняется высокой конкуренцией на рынке после эпидемии covid-19.