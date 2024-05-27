Стихийное бедствие в Армении: разрушены дороги и мосты, есть погибший

Трассу между Арменией и Грузией закрыли из-за реки

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Лорийской области Армении река Дебед вышла из берегов, что привело к закрытию межгосударственной дороги в Грузию в обоих направлениях. Об этом сообщил дорожный департамент республики, передает ТАСС.

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В ведомстве отметили, что из-за сильных дождей дороге был нанесен ущерб, и рекомендовали водителям использовать альтернативные маршруты для поездки к границе с Грузией.

В армянских социальных сетях появились кадры, на которых видно, как река затопила жилые здания в городе Алаверди у границы. Пользователи также сообщают о масштабах стихийного бедствия.

Наводнение на севере Армении разрушило дороги и мосты, в результате чего десятки человек были эвакуированы. Министерство внутренних дел страны подтвердило, что есть один погибший.