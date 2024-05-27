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Стихийное бедствие в Армении: разрушены дороги и мосты, есть погибший

Трассу между Арменией и Грузией закрыли из-за реки

0:52
Туризм

В Лорийской области Армении река Дебед вышла из берегов, что привело к закрытию межгосударственной дороги в Грузию в обоих направлениях. Об этом сообщил дорожный департамент республики, передает ТАСС.

Трассу между Арменией и Грузией закрыли из-за реки
Фото: wikimedia.wowarmenia.ru by commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

В ведомстве отметили, что из-за сильных дождей дороге был нанесен ущерб, и рекомендовали водителям использовать альтернативные маршруты для поездки к границе с Грузией.

В армянских социальных сетях появились кадры, на которых видно, как река затопила жилые здания в городе Алаверди у границы. Пользователи также сообщают о масштабах стихийного бедствия.

Наводнение на севере Армении разрушило дороги и мосты, в результате чего десятки человек были эвакуированы. Министерство внутренних дел страны подтвердило, что есть один погибший.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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