Российские авиавласти: обслуживание самолетов Airbus и Boeing проходит без проблем

В России нет проблем с обслуживанием Boeing и Airbus

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зарубежные самолеты Airbus и Boeing, используемые российскими авиакомпаниями, полностью соответствуют требованиям авиационных властей России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его слова были опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Мантуров также отметил, что проблем с обслуживанием этих самолетов нет. "Проводится постоянная работа по техническому обслуживанию, — добавил он. — Поэтому ремонт и замена запчастей осуществляются своевременно".

На вопрос о возможном возвращении иностранных компаний на российский рынок вице-премьер ответил, что после их ухода и закрытия доступа на рынок такое возвращение не будет допущено.

"Мы получили хороший урок, и повторения такой ситуации не будет", — подчеркнул Мантуров.