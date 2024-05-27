Российские авиавласти: обслуживание самолетов Airbus и Boeing проходит без проблем

Зарубежные самолеты Airbus и Boeing, используемые российскими авиакомпаниями, полностью соответствуют требованиям авиационных властей России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его слова были опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Мантуров также отметил, что проблем с обслуживанием этих самолетов нет. "Проводится постоянная работа по техническому обслуживанию, — добавил он. — Поэтому ремонт и замена запчастей осуществляются своевременно".
На вопрос о возможном возвращении иностранных компаний на российский рынок вице-премьер ответил, что после их ухода и закрытия доступа на рынок такое возвращение не будет допущено.
"Мы получили хороший урок, и повторения такой ситуации не будет", — подчеркнул Мантуров.
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