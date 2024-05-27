Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Захарова: Пусть Карис продемонстрирует, как собирается поставить Россию на колени
Биологи определили критичную солёность воды для планктонных рачков — 3,5 г/л
Сергей Безруков рассказал, как бороться со звёздной болезнью
Цены на услуги в Амурской области взлетели: страхование подорожало на треть
Полезный крем-суп из зелёного горошка и мяты: лёгкий обед
Пьем воду и худеем
7 главных советов о правильном уходе за гортензией летом
Сколько стоит проехать километр на популярных автомобилях в России: исследование НАПИ
Польза или вред использования соды в саду
Россиянку не выпустили заграницу из-за фамилии

Россиянку не впустили в Турцию из-за фамилии

2:24
Туризм

Случаи, когда российских туристов не выпускают за границу из-за разночтений в написании букв Е и Ё в документах, становятся все более частыми. Недавно Мария Деденёва не смогла вылететь на отдых в Турцию — пограничники остановили её во время контроля в аэропорту Внуково.

Россиянку не впустили в Турцию из-за фамилии
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

Как сообщила Мария телеграм-каналу "Осторожно, Москва", в её загранпаспорте фамилия была написана как Деденева, а в системе миграционного учета — Деденёва. В итоге её паспорт был признан недействительным и изъят.

"Передо мной в аналогичной ситуации оказалась семья из пяти человек: у троих аннулировали паспорта из-за ошибки в отчестве Семёнович", — добавила Мария.

Она рассказала, что получала свой документ в прошлом году в МФЦ "Лианозово" и теперь намерена обратиться за новым загранпаспортом, а также постарается вернуть деньги за путевку у туроператора.

Стоит отметить, что проблемы с выездом за границу из-за ошибок в загранпаспортах возникли после вступления в силу Указа Президента РФ № 889 от 22.11.2023 "Вопросы гражданства Российской Федерации" и Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". Документы стали проверять на пунктах пропуска более тщательно, что приводит к частым разворотам пассажиров. Ситуация с буквами Е и Ё особенно запутанная. Например, юрист Игорь Косицын напомнил, что Верховный суд РФ еще в 2009 году разъяснил, что эти буквы в именах и фамилиях тождественны и букву Ё можно не использовать, если смысл не изменяется.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков также направил запрос в Погранслужбу ФСБ России с просьбой разобраться в этом "буквенном вопросе". Депутат подчеркнул, что правила русской орфографии и пунктуации, утвержденные в 1956 году, признают написание Е и Ё равнозначным, что относится и к именам, отчествам и фамилиям при условии, что это не нарушает идентификацию гражданина.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка

Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.

Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
ВСУ несут большие потери под Харьковом, идёт наступление в Часовом Яре Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Кошачьи сигналы: почему ваш пушистик переворачивается на спину и что это значит
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Последние материалы
Захарова: Пусть Карис продемонстрирует, как собирается поставить Россию на колени
Биологи определили критичную солёность воды для планктонных рачков — 3,5 г/л
Сергей Безруков рассказал, как бороться со звёздной болезнью
Цены на услуги в Амурской области взлетели: страхование подорожало на треть
Полезный крем-суп из зелёного горошка и мяты: лёгкий обед
Пьем воду и худеем
7 главных советов о правильном уходе за гортензией летом
Сколько стоит проехать километр на популярных автомобилях в России: исследование НАПИ
Польза или вред использования соды в саду
Охлобыстин не смог быть священником и сниматься в кино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников