Россиянку не выпустили заграницу из-за фамилии

Россиянку не впустили в Турцию из-за фамилии

2:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Случаи, когда российских туристов не выпускают за границу из-за разночтений в написании букв Е и Ё в документах, становятся все более частыми. Недавно Мария Деденёва не смогла вылететь на отдых в Турцию — пограничники остановили её во время контроля в аэропорту Внуково.

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Как сообщила Мария телеграм-каналу "Осторожно, Москва", в её загранпаспорте фамилия была написана как Деденева, а в системе миграционного учета — Деденёва. В итоге её паспорт был признан недействительным и изъят.

"Передо мной в аналогичной ситуации оказалась семья из пяти человек: у троих аннулировали паспорта из-за ошибки в отчестве Семёнович", — добавила Мария.

Она рассказала, что получала свой документ в прошлом году в МФЦ "Лианозово" и теперь намерена обратиться за новым загранпаспортом, а также постарается вернуть деньги за путевку у туроператора.

Стоит отметить, что проблемы с выездом за границу из-за ошибок в загранпаспортах возникли после вступления в силу Указа Президента РФ № 889 от 22.11.2023 "Вопросы гражданства Российской Федерации" и Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". Документы стали проверять на пунктах пропуска более тщательно, что приводит к частым разворотам пассажиров. Ситуация с буквами Е и Ё особенно запутанная. Например, юрист Игорь Косицын напомнил, что Верховный суд РФ еще в 2009 году разъяснил, что эти буквы в именах и фамилиях тождественны и букву Ё можно не использовать, если смысл не изменяется.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков также направил запрос в Погранслужбу ФСБ России с просьбой разобраться в этом "буквенном вопросе". Депутат подчеркнул, что правила русской орфографии и пунктуации, утвержденные в 1956 году, признают написание Е и Ё равнозначным, что относится и к именам, отчествам и фамилиям при условии, что это не нарушает идентификацию гражданина.