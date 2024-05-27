Топ-5 способов сэкономить на отдыхе в Турции: советы опытных путешественников

Туристы возмущены высокими ценами в Турции

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции туристы выражают недовольство высокими ценами как в отелях, так и в барах и ресторанах. Реакции раздраженных отдыхающих становятся популярными в социальных сетях.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Одна из таких реакций была опубликована в турецком издании "turizmgunlugu". Видео у бассейна сняла пара туристов, которая утверждала, что за одну ночь потратила примерно 16 500 лир (почти 47 000 рублей).

"Турция уже не такая дешевая", — говорят они, отмечая, что отдыхали на относительно доступном курорте Турции, в Алании.

Поддерживая пару, другие туристы также высказывают свое недовольство ситуацией. Однако не ясно, каким образом они собираются реагировать на подорожание туристического жилья повсеместно. Интересно, что среди самых дорогих направлений стали и те, которые ранее считались более доступными — например, Греция теперь дороже Швейцарии.

В Турции началась кампания по бойкоту наиболее "перегнувших палку" заведений общественного питания. В социальных сетях уже появился специальный тэг, призывающий игнорировать рестораны и кафе, установившие цены выше разумного. Возможно, вскоре к этому списку добавятся и места проживания.