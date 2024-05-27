"Китайцы наступают!": Турция привлекает внимание китайских путешественников

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Турция становится топ-целью для китайских туристов

1:20
Туризм

Турция была приятно удивлена резким увеличением числа туристов из Китая, которое за последние годы выросло на 131%.

Турция становится топ-целью для китайских туристов
Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это выявило Министерство культуры и туризма страны при анализе туристических потоков за первые четыре месяца 2024 года. Вторым значимым моментом стало изменение лидера среди стран-поставщиков туристов: Германия теперь занимает первое место, опередив Россию.

Согласно данным министерства, общее число туристов, посетивших Турцию за этот период, составило 12 678 959 человек, что на 11,75% больше, чем годом ранее. Наибольший прирост показала Германия — 16%, отправив в Турцию 1 122 930 туристов. Россия заняла второе место, сократив поток туристов на 6,5%.

Турция стала более привлекательным направлением для китайских туристов благодаря интересу к экскурсионным маршрутам и историческим достопримечательностям. Однако наблюдалось снижение туристического потока из других стран, например, из Израиля, который сократился почти на 90%.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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