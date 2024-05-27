Греция ввергает в изумление: почему теперь отпуск здесь дороже, чем в Швейцарии

Греция стала самой дорогой страной в Европе

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным европейских СМИ, Греция теперь лидирует в списке самых дорогих стран для отдыха в Европе, превзойдя даже Швейцарию по стоимости аренды жилья. Увеличение спроса на туристическое жилье в Греции значительно подняло цены выше уровня соседних европейских стран, таких как Испания, Италия и Португалия.

Фото: www.flickr.com by Pedro Szekely is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Согласно аналитикам из AirDNA, стоимость краткосрочной аренды жилья в Греции теперь занимает четвертое место в Европе по величине. Средняя дневная цена проживания в Греции с июля по август составляет 253 евро или почти 25 тысяч рублей, что дороже, чем в Швейцарии, где она составляет 215 евро.

Спрос на краткосрочное проживание в Греции в июне, июле и августе вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом. В целом, AirDNA прогнозирует рекордный спрос на аренду жилья в стиле Airbnb в Европе: увеличение на 17% в июне и июле, а в августе — на 22%. Наибольший рост спроса замечен в курортном городе Будва в Черногории, а также в некурортных городах, таких как Мадрид, Вена и Мюнхен.