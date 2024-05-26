"Рим, встречай": Италия возглавила рейтинг доступности гостиниц в Европе

Итальянские отели признаны самыми доступными в Европе

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итальянские отели признаны самыми доступными в Европе, согласно исследованию, проведенному аналитиками сервиса "Яндекс Путешествия".

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Средняя стоимость ночи в гостинице в Италии для российских туристов составляет 5,3 тысячи рублей. Кроме того, в списке лидеров по доступности также присутствуют Филиппины (4,9 тысячи рублей), Мексика (6,1 тысячи рублей) и Вьетнам (6,9 тысячи рублей).

Согласно данным, опубликованным РБК, российские путешественники вновь проявляют интерес к поездкам в Европу. Компании, занимающиеся туризмом, отмечают увеличение спроса на многострановые туры перед началом летнего сезона.

Тем временем, согласно информации от Ассоциации туроператоров России (АТОР), с 11 июня стоимость шенгенской визы увеличится. Это объявлено в сообщении Министерства иностранных и европейских дел Словении. Повышение составит 12%, и теперь виза обойдется в 90 евро для взрослых и в 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет.