Путешествие с детьми: основные советы от опытной мамы для беззаботного и приятного отдыха

Советы опытной мамы: как упростить путешествие с детьми и избежать стресса

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие с детьми может быть источником стресса для родителей, особенно если в поездку отправляется только один взрослый, который должен заботиться о маленьких детях. Не каждая семья может себе позволить путешествовать вместе, поэтому часто один родитель берет на себя эту ответственность.

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Джейми Смит, которая уже более 15 лет путешествует в одиночку со своими детьми, разработала систему, которая делает отдых более приятным и для родителей, и для детей. Вот некоторые из её советов:

Гаджеты — полезный инструмент

Многие взрослые стараются ограничивать время, проведённое детьми за гаджетами во время путешествия. Однако Джейми Смит рекомендует не быть слишком строгими в этом вопросе, поскольку использование смартфонов может стать способом развлечения для детей в дороге, когда других развлечений мало.

Перекусы — важная составляющая

Перед каждым путешествием Джейми Смит с детьми отправляется в магазин, чтобы выбрать перекусы на дорогу. Особые лакомства, которые они могут наслаждаться во время поездки, создают у них ощущение небольшой награды и делают путешествие более приятным.

Планирование еды заранее

Вместо того чтобы решать, где поесть по пути, Джейми Смит предпочитает использовать приложения для заказа еды заранее. Это сокращает время ожидания и упрощает процесс.

Багаж

Чтобы сделать путешествие менее напряженным, Джейми Смит настаивает на минимализме в багаже детей. Брать с собой только необходимое — вот её принцип.

Уделяйте внимание интересам детей

Путешествие должно быть интересным и для ваших детей. Будьте готовы адаптировать планы, чтобы удовлетворить их потребности и интересы.

Подготовка документов

Путешествуя за границу с детьми, не забудьте взять с собой нотариально заверенное письмо от второго родителя с разрешением на поездку, а также свидетельства о рождении детей для подтверждения вашего родства. Эти документы могут вызвать неудобства при подготовке, но обеспечат безопасность вашим детям в путешествии, сообщает vokrugsveta. ru.