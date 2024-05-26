Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как преодолеть страх перед полётами: 6 полезных советов от экспертов
Юрий Лоза раскритиковал фигуристов за запись музыкальных треков
Паста феттучини с чесноком и оливками: лёгкий ужин
В ГИБДД назвали 5 самых опасных примеров использования аварийки
Подкормка толстянки дрожжами простимулирует рост
Как обеспечить сохранность маникюра во время уборки
Культовый дом из комедии "Один дома" выставлен на продажу за 5,25 млн долларов
Не стоит кушать яблоки вечером и вот почему
Сихарулидзе признался, что не знает, когда российских фигуристов допустят на турниры
Путешествие с детьми: основные советы от опытной мамы для беззаботного и приятного отдыха

Советы опытной мамы: как упростить путешествие с детьми и избежать стресса

2:16
Туризм

Путешествие с детьми может быть источником стресса для родителей, особенно если в поездку отправляется только один взрослый, который должен заботиться о маленьких детях. Не каждая семья может себе позволить путешествовать вместе, поэтому часто один родитель берет на себя эту ответственность.

Советы опытной мамы: как упростить путешествие с детьми и избежать стресса
Фото: commons.wikimedia.org by Mojpe is licensed under CC0

Джейми Смит, которая уже более 15 лет путешествует в одиночку со своими детьми, разработала систему, которая делает отдых более приятным и для родителей, и для детей. Вот некоторые из её советов:

Гаджеты — полезный инструмент

Многие взрослые стараются ограничивать время, проведённое детьми за гаджетами во время путешествия. Однако Джейми Смит рекомендует не быть слишком строгими в этом вопросе, поскольку использование смартфонов может стать способом развлечения для детей в дороге, когда других развлечений мало.

Перекусы — важная составляющая

Перед каждым путешествием Джейми Смит с детьми отправляется в магазин, чтобы выбрать перекусы на дорогу. Особые лакомства, которые они могут наслаждаться во время поездки, создают у них ощущение небольшой награды и делают путешествие более приятным.

Планирование еды заранее

Вместо того чтобы решать, где поесть по пути, Джейми Смит предпочитает использовать приложения для заказа еды заранее. Это сокращает время ожидания и упрощает процесс.

Багаж

Чтобы сделать путешествие менее напряженным, Джейми Смит настаивает на минимализме в багаже детей. Брать с собой только необходимое — вот её принцип.

Уделяйте внимание интересам детей

Путешествие должно быть интересным и для ваших детей. Будьте готовы адаптировать планы, чтобы удовлетворить их потребности и интересы.

Подготовка документов

Путешествуя за границу с детьми, не забудьте взять с собой нотариально заверенное письмо от второго родителя с разрешением на поездку, а также свидетельства о рождении детей для подтверждения вашего родства. Эти документы могут вызвать неудобства при подготовке, но обеспечат безопасность вашим детям в путешествии, сообщает vokrugsveta. ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда

Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.

Эффективные способы против муравьёв
Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
Комик Денис Дорохов отрёкся от друзей иноагентов и отвесил земной поклон, услышав имя Мизулиной
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги
Отар Кушанашвили гневно отреагировал на выпад Азамата Мусагалиева в свой адрес: "Подлость"
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести плод кусты в начале июня
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести плод кусты в начале июня
Последние материалы
Как обеспечить сохранность маникюра во время уборки
Культовый дом из комедии "Один дома" выставлен на продажу за 5,25 млн долларов
Не стоит кушать яблоки вечером и вот почему
Сихарулидзе признался, что не знает, когда российских фигуристов допустят на турниры
Телескоп "Джеймс Уэбб" помог ученым разглядеть рождение древнейших галактик
Почему рекомендуется использовать дезодорант перед сном
"Росгосстрах" выплатил 15 млн. рублей пострадавшим от паводков в Самарской области
Эксперты объяснили, почему нельзя заниматься ремонтом самостоятельно
Жителей России не устраивает цена на новые китайские автомобили
Как улучшить состояние собаки в жаркую погоду: эксперты раскрыли 3 секрета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников