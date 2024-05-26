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Туристические предпочтения: пешие походы лидируют среди путешественников

Путешествуя, россияне предпочитают ночевать не в палатках, а в отелях

1:31
Туризм

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом OneTwoTrip, поделились своим мнением о походах, частоте их посещения и предпочтительных видах активностей. Исследование, проведенное среди 1174 пользователей, показало, что 92 процента респондентов любят этот вид отдыха. Однако опыт походов имеет только 80 процентов опрошенных.

Путешествуя, россияне предпочитают ночевать не в палатках, а в отелях
Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Самыми популярными оказались пешие походы, которые предпочитают 68 процентов туристов. Поездки на велосипеде выбрали 13 процентов, а на автомобиле — 11 процентов.

Летние походы привлекают почти всех путешественников — 94 процента. Большинство, около 75 процентов, предпочитают легкие маршруты, не требующие специальной подготовки. Горные тропы интересны 53 процентам туристов, а прогулки в лесу — 47 процентам.

Большая часть участников опроса (64 процента) организуют свои походы самостоятельно, остальные доверяют это дело гидам. Групповой трекинг более популярен, его предпочитают 62 процента опрошенных, тогда как остальные выбирают одиночные вылазки.

Интересно, что классический поход с палаткой и большим рюкзаком привлекает только половину респондентов. Остальные предпочитают останавливаться в отелях или апартаментах по маршруту.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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