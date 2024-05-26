Какие талисманы туристы берут с собой в поездки: результаты опроса

Каждый третий турист берет в поездку талисманы

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие талисманы берут с собой в поездки, сообщает "Яндекс Путешествия". Исследование, проведенное среди 1300 пользователей, показало, что 32% взрослых путешественников берут с собой талисманы. Среди этих предметов чаще всего встречаются мягкие игрушки, фотографии близких и вещи, напоминающие о доме.

Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

По словам 60% опрошенных, привычка брать талисман в дорогу формируется в зрелом возрасте, тогда как в детстве так делали 18% путешественников, а в подростковом возрасте — 22%.

Основной причиной взять с собой необычный предмет является стремление к комфорту вдали от дома, как отметили 57% респондентов. Еще 30% упомянули желание сохранить связь с близкими, а примерно каждый десятый отметил, что талисман помогает справиться со стрессом.

Около половины опрошенных заявили, что фотография или важная вещь положительно влияет на качество их отдыха. При этом 65% не скрывают от окружающих, что берут с собой такие предметы в путешествия.

Для некоторых путешественников талисманы становятся источником вдохновения. Например, фотография места, которое они мечтают посетить, или игрушка, символизирующая цель поездки, помогают сохранять мотивацию даже в трудные периоды жизни.

Этот тренд выходит за рамки простого желания взять с собой частичку дома. Для многих это способ документировать путешествия. Так, плюшевые медведи позируют на фоне Колизея, фарфоровые ангелочки встречают закат на Бали, а резиновые уточки покоряют вершины Гималаев.