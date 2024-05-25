Вдова требует 115млн: британский турист погиб в роскошном отеле на Ямайке после несчастного случая

Британский турист, прибывший в роскошный отель на Ямайке, сломал ногу и умер. Об этом сообщил таблоид Daily Mail (DM).
66-летний Марк Твиди, отец четверых детей, поехал на отдых мечты с женой Хелен. Они остановились в пятизвездочном отеле Couples Sans Souci, где номер стоит тысячу фунтов стерлингов (примерно 114,7 тысячи рублей) за ночь.
Во время отдыха Марк поскользнулся на луже воды, вытекшей из кондиционера в их номере, и получил травму, потребовавшую хирургического вмешательства. После операции у него возникли осложнения, которые привели к полиорганной недостаточности, и его не удалось спасти.
Как пишет издание, вдова Твиди теперь добивается компенсации до 1 миллиона фунтов стерлингов (около 114,7 миллиона рублей) от компании, через которую они забронировали отпуск. Представители компании отрицают свою ответственность за случившееся.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.