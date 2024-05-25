Вдова требует 115млн: британский турист погиб в роскошном отеле на Ямайке после несчастного случая

Британец с четырьмя детьми поскользнулся в отеле Ямайки и не выжил

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британский турист, прибывший в роскошный отель на Ямайке, сломал ногу и умер. Об этом сообщил таблоид Daily Mail (DM).

Фото: commons.wikimedia.org by Erwin Gerodiaz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

66-летний Марк Твиди, отец четверых детей, поехал на отдых мечты с женой Хелен. Они остановились в пятизвездочном отеле Couples Sans Souci, где номер стоит тысячу фунтов стерлингов (примерно 114,7 тысячи рублей) за ночь.

Во время отдыха Марк поскользнулся на луже воды, вытекшей из кондиционера в их номере, и получил травму, потребовавшую хирургического вмешательства. После операции у него возникли осложнения, которые привели к полиорганной недостаточности, и его не удалось спасти.

Как пишет издание, вдова Твиди теперь добивается компенсации до 1 миллиона фунтов стерлингов (около 114,7 миллиона рублей) от компании, через которую они забронировали отпуск. Представители компании отрицают свою ответственность за случившееся.