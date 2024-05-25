Контроль цен в туристический сезон: защита кошельков путешественников и бизнесменов

Антимонопольная служба будет следить за ценами в курортных регионах России

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Член общественного совета при Минтрансе Илья Зотов призвал Федеральную антимонопольную службу следить за ценами в курортных регионах России. В частности, он отметил важность мониторинга стоимости билетов в эти регионы, чтобы облегчить финансовое бремя как для туристов, так и для граждан, которым необходимо путешествовать по делам, сообщает ИА NEWSDATA. RU.

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Зотов подчеркнул, что в сезон билеты значительно дорожают, что осложняет их покупку для деловых поездок. Особенно это затрудняет жизнь жителям Калининградской области, Дагестана, Краснодарского края и других регионов. По его мнению, доступность деловых и личных поездок должна быть одинаковой для всех.

Для решения этой проблемы предлагается выбрать наиболее популярные направления и контролировать, чтобы цены на них не сильно повышались в туристический сезон. Ранее эксперты уже предлагали отслеживать цены на гостиничные номера, особенно в условиях растущего спроса на внутренний туризм, и даже запускали сайт для жалоб на цены, который, однако, сейчас не функционирует.