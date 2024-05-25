Борьба с авиадебоширами: новый шаг в обеспечении безопасности пассажиров в России

В России планируют создать единый реестр авиапассажиров, нарушающих общественный порядок. Инициативу выдвинула Надежда Школкина, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике.
"В преддверии наступления высокого туристического сезона возрастает число случаев нарушения безопасности, связанных с деятельностью авиаперевозчиков… В моем письме вице-премьеру Савельеву я предложила учредить единый реестр так называемых 'авиапассажиров-нарушителей'", — пояснила Школкина.
По ее словам, главная цель — обеспечить безопасность путешествующих, исключив возможность посадки на борт агрессивных пассажиров.
"В настоящее время авиакомпаниям уже предоставлено такое право на законодательном уровне. Однако реестр нарушителей, ограниченных в праве на воздушные перевозки, ведется каждой авиакомпанией самостоятельно и не согласовывается между ними, что приводит к совершению повторных правонарушений этими пассажирами на борту самолетов других авиакомпаний", — добавил депутат. Недавно с рейса Калининград — Петербург был удален мужчина, который не прошел предварительную проверку и совершил нарушения на борту.
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