Борьба с авиадебоширами: новый шаг в обеспечении безопасности пассажиров в России

В России планируют создать единый реестр авиапассажиров, нарушающих общественный порядок. Инициативу выдвинула Надежда Школкина, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике.

По ее словам, главная цель — обеспечить безопасность путешествующих, исключив возможность посадки на борт агрессивных пассажиров.

"В настоящее время авиакомпаниям уже предоставлено такое право на законодательном уровне. Однако реестр нарушителей, ограниченных в праве на воздушные перевозки, ведется каждой авиакомпанией самостоятельно и не согласовывается между ними, что приводит к совершению повторных правонарушений этими пассажирами на борту самолетов других авиакомпаний", — добавил депутат. Недавно с рейса Калининград — Петербург был удален мужчина, который не прошел предварительную проверку и совершил нарушения на борту.