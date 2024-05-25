Откройте для себя Хайнань: прямые рейсы из России в мир приключений и красоты

С начала июня этого года авиакомпания "Россия" начнет регулярные перелеты между Красноярском и городом Сань (Китай).
Планируется осуществлять три рейса в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам из Красноярска, а также по вторникам, пятницам и воскресеньям из Саньи. Это откроет возможности для российских туристов посетить уникальные места на острове Хайнань, такие как буддийский центр Наньшань, Остров Пиратов, стеклянный вантовый мост Ва Ай Лу в национальном парке Янода и парк даосских небесных гротов. Эти места привлекают своей природной красотой и историческими достопримечательностями, делая их прекрасным местом для отдыха.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.