Откройте для себя Хайнань: прямые рейсы из России в мир приключений и красоты

"Россия" начинает летать в Китай из Красноярска

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

С начала июня этого года авиакомпания "Россия" начнет регулярные перелеты между Красноярском и городом Сань (Китай).

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Планируется осуществлять три рейса в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам из Красноярска, а также по вторникам, пятницам и воскресеньям из Саньи. Это откроет возможности для российских туристов посетить уникальные места на острове Хайнань, такие как буддийский центр Наньшань, Остров Пиратов, стеклянный вантовый мост Ва Ай Лу в национальном парке Янода и парк даосских небесных гротов. Эти места привлекают своей природной красотой и историческими достопримечательностями, делая их прекрасным местом для отдыха.