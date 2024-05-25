Экономьте на поездках: как избежать высоких цен на билеты в Египте

Россиянка столкнулась с дискриминацией в Египте

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествующая из России туристка столкнулась с трудностями при приобретении билета на поезд в Египте. По ее словам, существует дискриминация между местными жителями и иностранцами в плане финансовых расходов: цены на проезд для иностранцев значительно выше, превышая стоимость для местных более чем в 20 раз. Более того, иностранцам требуется оплачивать билеты в долларах, что заметно увеличивает их стоимость.

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Женщина сообщила, что когда ее муж, являющийся египтянином, попытался приобрести билеты на поезд из Александрии в Каир, кассир предупредил, что присутствие иностранца может привести к проверке и вынести штраф. После нескольких неудачных попыток приобрести билеты по обычной цене, женщина была вынуждена отказаться от поездки на поезде и добраться до места назначения на машине.

Таким образом, российские туристы могут столкнуться с высокими ценами на железнодорожные билеты в Египте, особенно если они путешествуют самостоятельно. Кроме того, им следует помнить, что оплата проезда производится в долларах, что также увеличивает их расходы.